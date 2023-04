Diddy reverse 5000 dollars par jour à Sting

En 1997, Diddy s'appelait alors Puff Daddy. C'est sous ce pseudonyme qu'il a sorti, avec la chanteuse Faith Evans, le titre «I'll Be Missing You», une ballade en hommage à feu The Notorious BIG. La chanson a été un tube, classée dans les premières places des charts dans une vingtaine de pays pendant plusieurs mois.

Aujourd'hui encore, «I'll Be Missing You» est régulièrement diffusée à la radio partout dans le monde, pour le plus grand bonheur du chanteur Sting. Le morceau de l'Américain de 53 ans, qui reprend la mélodie de «Every Breath You Take», sorti en 1983, rapporte en effet une somme importante au Britannique, qui en est le compositeur. Diddy a confié, le 5 avril 2023 sur Twitter, qu'il reversait quotidiennement 5000 dollars de royalties au septuagénaire et richissime musicien. Ce montant, particulièrement élevé, s'explique par le fait qu'à l'époque, le rappeur n'avait pas demandé, et donc n'avait pas obtenu, l'autorisation d'utiliser un sample de «Every Breath You Take».