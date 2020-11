Election américaine : Didier Burkhalter tacle la diplomatie de Trump

L’ancien chef de la diplomatie suisse estime que le locataire de la Maison-Blanche a cassé les codes diplomatiques mais que cela n’a finalement servi à rien.

L’ancien conseiller fédéral Didier Burkhalter se dit convaincu que «le monde a besoin de davantage de dialogue, d’écoute et d’actions communes».

L’ancien chef de la diplomatie suisse Didier Burkhalter jette un regard critique mais aussi nuancé sur la politique étrangère de Donald Trump. A l’heure où le monde a «besoin de davantage de dialogue, d’écoute et d’actions communes», il estime que le langage diplomatique du président américain s’est «surtout avéré maladroit, presque enfantin et insuffisant pour obtenir des résultats pour l’humanité».

«Alors que les crises telles que la pandémie de coronavirus ou le changement climatique nécessitent une réponse concertée et complexe, on préfère souvent s’en tenir à des jugements à l’emporte-pièce sur Twitter. A force de vulgariser, notre société prend le risque de devenir avant tout vulgaire. A force de simplifier, elle oublie les grandeurs et servitudes de la démocratie», observe M. Burkhalter dans un entretien avec Keystone-ATS, alors qu’il se montre restrictif dans cet exercice depuis sa retraite.