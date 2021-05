Ski alpin - Didier Défago en piste à Zermatt

Les stations de Zermatt et de Cervinia pourraient intégrer le calendrier de la Coupe du monde de ski alpin dès la saison 2023/24. Le dossier porté conjointement par le Valais et la Vallée d’Aoste a suscité un gros intérêt auprès de la Fédération internationale de ski (FIS).

Ce tracé de 5 km sera unique sur le circuit, car son départ se situe à Gobba di Rollin (3899 m d’altitude), en Suisse, et son arrivée à Laghi Cime Banche (2814 m d’altitude), en Italie. «L’idée est de lancer la saison sur cette piste. Elle ne sera pas très difficile techniquement. Mais de par sa longueur, elle sera éprouvante physiquement. Les coureurs seront en course entre 2’30’’ et 2’40’’. Cette descente sera complète avec des grandes courbes de super-G, deux passages à très haute vitesse, et une partie de glisse comme celle du chemin à Kitzbühel», relève Didier Défago.