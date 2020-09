Canton du Valais : Didier Défago prend les rênes des remontées mécaniques

L’ancien champion olympique de ski Didier Défago va succéder à Berno Stoffel, qui quittera la présidence des Remontées mécaniques du Valais pour diriger l’association des remontées mécaniques suisses dès le 1er octobre.

Cet été, le port du masque dans les cabines fermées «s’est avéré efficace» et la pratique du ski sur les glaciers à Saas-Fee et Zermatt «s’est déroulée dans problème». Les RMV ne voient donc aucune raison «d’introduire des mesures plus strictes cet hiver et exigent d’être «soumis à la même réglementation que celle des transports publics».