Euro 2020 - Didier Deschamps ne donne pas de grain à moudre

L'ancien coach de la Juventus, de Monaco et de Marseille sait très bien que n'importe laquelle de ses déclarations allait être utilisée par le camp adverse, au cas où il ferait preuve d'un soupçon de présomption envers son adversaire du 8e de finale de l'Euro. Alors le sélectionneur français Didier Deschamps a bien pris soin de tresser une petite couronne de laurier à l'équipe de Suisse, avant de bêtement trébucher sur le nom de son homologue helvétique.

Dans les années 2020 et quelques, la communication a pris beaucoup de place. Du coup, avant une conférence de presse d'avant-match, les différents sélectionneurs se blindent, prennent des notes, sont briefés, afin de ne pas permettre à leurs adversaires d'avoir quelque chose, comme une petite phrase, à afficher dans le vestiaire et qui pourrait galvaniser l'opposant. Deschamps, comme d'habitude, a parfaitement fait le travail.

Le sélectionneur des Bleus a dit à quel point l'attaque des Suisses pouvait créer des situations dangereuses, n'écorchant pas les noms de Seferovic, Shaqiri ou Embolo. Il a aussi réussi à apprécier le niveau de Xhaka et de Freuler (prononcez Freu-lère) au milieu de terrain. Il s'est moins attardé sur les ailes ou la défense et on ne lui en voudra pas pour ça.

«Seront-ils plus prudents face à nous? Je ne suis pas à leur place.» Didier Deschamps

Le problème, c'est qu'en tout début de conférence de presse, il a voulu exprimer tout son respect pour son homologue entraîneur, qui prendra place lundi soir sur le banc adverse. On a bien senti qu'il voulait éviter l'impair, mais il a en l'occurrence trébuché, ce qu'on peut allégrement comprendre de la part d'un francophone venu du Sud-Ouest et qui n'a jamais trop voulu s'exprimer dans une autre langue depuis des lustres, alors qu'il a pourtant évolué en Italie, en Espagne et en Angleterre.

«En toute sincérité, j’ai beaucoup de respect pour la Suisse et pour mon collègue Petrovic (ndlr: au lieu de Petkovic), a lancé Deschamps. Cette équipe n’est pas treizième au classement de la FIFA pour rien.» Dommage! A ça du sans-faute. Mais disons que ce n'est pas là l'erreur de com la plus incroyable qui soit, on vous l'accorde. On aurait bien voulu trouver un soupçon d'arrogance chez lui comme chez Hugo Lloris, passé sur le podium quelques minutes avant, mais on n'en a pas décelé...