Audition au sénat français : Didier Pittet: «Ce virus ne va jamais disparaître»

L’épidémiologiste suisse, mandaté par la France pour évaluer la gestion de la pandémie, a été entendu par les sénateurs. Il livre son analyse sur les mois et les années qui nous attendent.

Variant vs vaccin: qui gagnera?

«Les variants qu’on craint le plus vont naître dans les pays où il y a le plus de vaccinations parce que c’est une course entre le variant et le vaccin. Le virus sent plus de résistance, a de plus en plus de capacité à se dire: «Il faut que je change, sinon je meurs». C’est un instinct de survie, pas de l’intelligence. Les virus sont logistiquement bien faits pour s’adapter. Ce n’est pas une surprise et ça va continuer», a-t-il déclaré, comme le rapport «Le Parisien».