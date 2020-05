Annulation

Die Toten Hosen ne jouera pas à Rock Oz’ en 2021

Le groupe allemand de rock tire un trait sur sa tournée acoustique et disparait de l’affiche du festival avenchois.

Dans un communiqué, Die Toten Hosen explique avoir tout essayé pour reporter à 2021 sa tournée acoustique, prévue en 2020 et annulée à cause du Covid-19, mais avoir dû y renoncer «en raison de problèmes d'organisation». Le groupe se dit profondément affecté par cette annulation: «Notre rêve ne se réalisera pas pour l'instant». Il a rappelé avoir sorti l’album acoustique «Alles Ohne Strom» principalement dans le but de pouvoir le jouer par la suite en live. Il aurait dû le présenter le soir d'ouverture, mercredi 12 août 2020, à Rock Oz’Arènes.