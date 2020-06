Fraude fiscale

Diego Costa condamné à six mois de prison

Le footballeur espagnol a été reconnu coupable de fraude fiscale. Toutefois, sa peine de prison est remplacée par une amende de 544’000 euros.

Une affaire qui remonte à 2014

Concrètement, la justice reproche au joueur espagnol d’avoir dissimulé des revenus d’un contrat avec la marque Adidas en 2014, alors qu’il jouait à Chelsea. Or, cette année-là, Diego Costa a habité six mois en Espagne et n’a pas payé de taxes dans son pays d’origine. Comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans des affaires similaires, l’Espagnol a finalement plaidé coupable et accepté de payer une amende en échange de six mois de prison.