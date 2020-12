Diego Costa est sur le marché et déjà son nom circule à Tottenham où José Mourihno serait prêt à retrouver «la bête» et en faire la doublure d’Harry Kane. Mais que vaut encore l’avant-centre hispano-brésilien? Que reste-t-il, à 32 ans, du chasseur de buts à la rage animale qui avait fait trembler les filets 52 fois en 89 matches de Premier League avec Chelsea? Depuis son retour à Madrid en 2017, Diego Costa n’a marqué que 19 buts en plus de trois saisons. Un chiffre famélique. Surtout lorsqu’on se souvient que le bonhomme est aussi capable de mordre, simuler et surtout transformer un terrain de foot en octogone.