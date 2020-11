Football : Diego Maradona est mort

Le légendaire numéro 10 argentin est décédé mercredi des suites d’une crise cardiaque. Il avait 60 ans.

Légende du football, l’Argentin Diego Maradona est mort mercredi à 60 ans, laissant le monde du sport en deuil devant la disparition d’un des joueurs les plus charismatiques et les plus controversés de l’histoire.

Son aura a en effet dépassé le cadre des passionnés de football, tant Maradona aura marqué les esprits par ses buts et ses dribbles spectaculaires comme ses excès sur le plan extrasportif, entre déchéance, drogue et déclarations polémiques.

«Le plus grand»

Son but de la main contre l’Angleterre en quart de finale du Mondial 1986, qu’il avait aussitôt rebaptisé «main de Dieu», restera comme l’une des images les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde, tout comme celle de son second but, tout en dribbles et en culot, dans cette rencontre au stade Aztèque de Mexico.