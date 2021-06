Tennis: Roland-Garros : Diego Schwartzman en 8es sans avoir perdu un set

Grâce à sa victoire contre Philipp Kohlschreiber, l’Argentin a poursuivi son parcours sans faute à Roland-Garros.

Demi-finaliste sur la terre battue parisienne l’an dernier, l’Argentin affrontera le prometteur espagnol Carlos Alcaraz (97e à 18 ans) ou l’expérimenté allemand Jan-Lennard Struff (42e à 31 ans) pour une place en quarts. «Je suis très heureux d’être de retour et de rejouer mon meilleur tennis, a-t-il commenté. L’an dernier, j’ai réussi mon meilleur tournoi ici et il n’y avait quasiment pas de public. Cette fois, il y en a et c’est bien!»