Automobile : Dieselgate: Carlos Ghosn a rejeté toute responsabilité

Lors d’une audition judiciaire au Liban, l’ancien patron de Renault a affirmé qu’il n’était pas impliqué dans le scandale des moteurs truqués qui touche plusieurs marques françaises.

Lors de son audition dévoilée début juillet par Le Monde, pendant plus de six heures, Carlos Ghosn s’est principalement défaussé sur ses collaborateurs, assurant avoir délégué la gestion des problèmes moteurs en raison de son incompétence en la matière et de ses autres responsabilités. «J’ose espérer qu’on ne va pas rentrer dans des choses extrêmement spécifiques, d’autant que sur la période 2016-2018, moi j’étais patron de Renault et de Nissan», a annoncé d’emblée M. Ghosn, 67 ans.