France : Dieselgate: Fiat-Chrysler mis en examen à son tour

Un cinquième constructeur s’ajoute à la liste des entreprises poursuivies en France pour avoir participé à cette affaire de moteurs truqués.

Le groupe a en outre été placé sous le statut de témoin assisté pour «entrave» à l’enquête et astreint à verser un cautionnement de 150’000 euros et constituer une garantie bancaire de 200’000 euros, a précisé Me Alexis Gublin, avocat du groupe italo-américain aujourd’hui propriété de la holding Stellantis. Ces éléments ont été confirmés par la source judiciaire. «FCA Italie conteste les faits qui lui sont reprochés et croit fermement que les véhicules en cause étaient conformes à la réglementation en vigueur et s’emploiera à le démontrer», a réagi Me Gublin.