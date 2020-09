Allemagne : «Dieselgate»: Premier procès d’un patron automobile

Mercredi, l’ancien patron d’Audi, filiale de Volkswagen, devra comparaître pour fraude. Une première dans le scandale des moteurs truqués qui a éclaté il y a cinq ans.

Rupert Stadler, 57 ans, devra répondre de «fraude», «émission de faux certificats» et «publicité mensongère», selon le chef d’accusation du parquet de Munich. Il comparaîtra aux côtés d’un ancien directeur d’Audi et de Porsche Wolfgang Hatz, et deux ingénieurs de la marque aux quatre anneaux. Ils risquent jusqu’à 10 ans de prison.