Volkswagen

«Dieselgate»: vers un épilogue en Allemagne

La Cour suprême de Karlsruhe rend son arrêt lundi dans le conflit opposant Volkswagen à des dizaines de milliers de clients.

Crise historique

Mais avec un accord à l’amiable signé pour éviter un méga-procès de clients allemands, et la fin d’une importante enquête pénale, Volkswagen a déjà tiré un trait sur une grande partie du «dieselgate».

Procès sans précédent

La Cour d’appel avait donné raison au retraité, condamnant le constructeur à payer 25’616 euros (27'116 francs) et à reprendre le véhicule - une somme inférieure au prix d’achat de 31’490 euros (33'334 francs) car les juges ont pris en compte la perte de valeur due à l’utilisation. Volkswagen et le requérant ont fait appel, le premier car il estime qu’un remboursement n’a pas lieu d’être et l’autre pour recevoir l’intégralité du prix d’achat.