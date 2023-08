Une fillette se noie dans la Limmat à Dietikon (ZH)

Une enquête a été ouverte par le Ministère public et la police cantonale pour déterminer les causes exactes de l’accident. L’intervention a nécessité les patrouilles de la police de Dietikon et de Schlieren, de la police municipale d’Urdorf et d’un hélicoptère de sauvetage de l’hôpital Limmattal. Des professionnels en santé psy ont, en outre, été appelés pour prendre en charge les proches, ainsi que les secouristes impliqués.