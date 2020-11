«20 minutes» aux États-Unis «Dieu a choisi Donald Trump»

Peu de masques, pas de gestes barrières

Le second contrôle est une fouille rapide de police et un passage à travers un détecteur de métal, puis c’est l’entrée sur la partie réservée du tarmac, où des centaines de personnes se pressent déjà devant l’estrade. Un immense drapeau étoilé à bannières est dressé sur la gauche et deux grands écrans affichent un slogan de campagne. Une tour métallique permet à des tireurs d’élite et autres agents secrets d’avoir une vue d’ensemble sur la foule, compacte. Parlons-en, tiens: une majorité des personnes présentes ne portent pas de masque et, vu l’affluence et l’enthousiasme digne de groupies attendant leur star, les distances ne sont pas respectées. Les gens sont collés les uns aux autres, comme lors d’un concert devant la grande scène d’un festival. Tout l’inverse de ce qui est pratiqué lors des meetings des Démocrates, qui ont préféré organiser des drive-in et limiter l’affluence. Mais il est vrai que l’on compte un certain nombre de coronasceptiques parmi les Républicains, et que leur vedette, Trump, pourtant lui-même contaminé il y a quelques semaines, n’a eu de cesse de relativiser la pandémie et ses effets.