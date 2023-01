Crash au Népal : «Dieu a emporté un être si gentil»

Les secouristes népalais poursuivent la recherche de corps dans la carcasse déchiquetée de l’appareil qui s’est écrasé au fond d’un ravin de 300 mètres, entre l’ancien aéroport de Pokhara et le nouveau terminal international ouvert le 1er janvier. Les autorités ont déclaré que 69 corps avaient été retrouvés pour l’heure, et que 24 autopsies étaient en cours.

Le bimoteur ATR 72 de la compagnie Yeti Airlines en provenance de la capitale Katmandou avec 72 personnes à bord – 68 passagers et les quatre membres de l’équipage – s’est écrasé dimanche vers 11 h (6 h 15 en Suisse). «Nous prions pour qu’un miracle se produise. Mais l’espoir de retrouver quelqu’un en vie est nul», avait déclaré un peu plus tôt lundi Tek Bahadur KC, chef du district de Taksi où l’avion s’est écrasé.

La cause de l’accident n’est pas encore connue mais une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux – vérifiée par un partenaire de l’AFP – montre le bimoteur virant brusquement sur la gauche à l’approche de l’aéroport de Pokhara, laissant entendre une forte explosion. Greg Waldon, un expert du secteur aérien, a déclaré qu’en visionnant la vidéo, l’avion lui semblait subir un «décrochage d’aile», c’est-à-dire qu’une des ailes ne soutient soudainement plus la charge de l’appareil.

Un climat difficile

L’aviation civile népalaise, essentielle pour ravitailler les régions reculées du pays et y acheminer randonneurs et alpinistes, a connu un véritable essor ces dernières années. L’Union européenne a interdit à tous les transporteurs népalais d’accéder à son espace aérien pour des raisons de sécurité. On trouve dans ce pays certaines des pistes les plus isolées du monde, flanquées de pics vertigineux, dont l’approche constitue un défi même pour les pilotes chevronnés.