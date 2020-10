Ouragans : Dieu ou la crise climatique? La Louisiane hésite encore

Parmi les habitants frappés par les ouragans dans le sud des États-Unis, certains ne croient toujours pas au réchauffement climatique.

Daniel Schexnayder a de l’eau jusqu’aux chevilles dans son jardin. Alors que les dégâts provoqués par l’ouragan Laura à la fin août l’empêchent toujours de vivre dans sa maison, il vient de connaître un second ouragan en six semaines. Mais il ne croit toujours pas au réchauffement climatique.

«Je suis de l’autre côté. Je suis avec Trump», le président américain. Samedi, au lendemain du passage de l’ouragan Delta, le message de ce charpentier de 58 ans de la petite ville d’Iowa, à quelques kilomètres de Lake Charles, en Louisiane, est clair, même si le réchauffement climatique est prouvé et rend les cyclones plus puissants et leurs vents plus violents.