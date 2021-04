France : Dieudonné condamné pour injure publique

Mercredi, l’humoriste français Dieudonné a écopé d’une amende de plus de 30’000 francs pour une vidéo dont il affirmait ne pas être l’auteur.

Victime d’un «deepfake»

«Sa thèse du “deepfake” est rejetée par les juges», s’est félicité auprès de l’AFP Me Rémi-Pierre Drai, avocat de la magistrate, qualifiant Dieudonné de «menteur incapable d’assumer ses propres vidéos». Face à la défense inattendue de l’humoriste, le tribunal avait en novembre ordonné de nouvelles investigations sur l’authenticité de la vidéo et renvoyé le procès au 15 mars.

«Il aurait pu la réaliser chez un ami»

Au cours de cette seconde audience, les nouveaux actes d’enquête avaient été énumérés, dont des perquisitions au domicile de Dieudonné M’bala M’bala et dans les locaux de sa société de spectacle, au cours desquelles les gendarmes n’avaient pas retrouvé de local de tournage. «Il aurait pu la réaliser chez un ami», avait alors rétorqué Me Rémi-Pierre Drai.

Il se compare à George Floyd

«Comme ses frères George Floyd et Adama Traoré, Dieudonné a le sentiment d’être traité comme un homme noir dont les droits et la vie n’ont plus aucune valeur, puisqu’il est aujourd’hui condamné en France, en 2021, pour des propos qu’il n’a pas tenus», a déclaré Me David de Stefano à l’AFP.