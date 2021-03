La Cicad estime que Dieudonné a nié l'existence des chambres à gaz et l'a injuriée publiquement. (Photo by Guillaume SOUVANT / AFP)

Dieudonné sera jugé ce printemps au bout du lac. Selon la «Tribune de Genève» , le Français doit comparaître le 28 mai devant le Tribunal de police pour discrimination raciale. La Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (Cicad) avait déposé plainte contre l’humoriste pour des propos qualifiés d’antisémites, négationnistes et injurieux lors de spectacles à Nyon et à Genève en 2019. Un sketch où un personnage interprété par Dieudonné déclare que les chambres à gaz n’ont pas existé est notamment en cause.