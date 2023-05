Genève: Dieudonné infirme le récit de la femme qui accuse Tariq Ramadan

Les reproches de «Brigitte» à l’humoriste

Confrontée à un message sur les réseaux sociaux, où elle indique qu’il est le parrain de sa fille (ce qu’elle conteste aujourd’hui, parlant d’une boutade) et que c’est «une merde», elle dit ceci: «Je lui pardonnerai difficilement. Il savait mais n’a rien dit et a fait des vidéos pour soutenir Tariq Ramadan.» Selon elle, ils ont coupé les ponts en 2011.

Le récit de Dieudonné

Puis arrive Dieudonné. Il dit avoir connu Tariq Ramadan sur les plateaux télé et l’avoir croisé à ses spectacles. Quant à «Brigitte», il confirme qu’ils se fréquentaient dans le cadre professionnel. Et il raconte: un soir, après une représentation, plusieurs personnes discutaient, notamment d’Afrique, et le nom de Tariq Ramadan est arrivé sur le tapis. Là, donnant suite à un sous-entendu d’un technicien, «Brigitte» aurait lâché: «C’était un coup d’un soir». Elle l’aurait dit «un peu gênée» et «sans se vanter». Jamais il n’aurait été question de violence. Dieudonné ne se rappelle pas de la date de cet échange, mais juge qu’il se référait à un épisode récent.