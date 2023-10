Nouvelle interdiction pour un spectacle de Dieudonné en France

La préfecture du Haut-Rhin a annoncé, jeudi, interdire un spectacle de Dieudonné prévu vendredi, à Mulhouse, en raison de ses condamnations pour «discours négationnistes» et du «contexte local particulièrement sensible au conflit israélo-palestinien». L’humoriste controversé de 57 ans avait annoncé sur son site Internet la tenue d’une représentation intitulée «Sous bracelet: un spectacle hors du commun» à Mulhouse, vendredi, dans un lieu tenu secret qui devait être dévoilé aux détenteurs d’un billet, quelques heures à l’avance. Dieudonné «ayant fait l’objet de nombreuses condamnations pénales pour avoir tenu des discours négationnistes et incitant à la haine raciale, et compte tenu d’un contexte local particulièrement sensible au conflit israélo-palestinien et ses conséquences sur l’ordre public», le préfet du Haut-Rhin, Thierry Queffélec, a décidé, par arrêté préfectoral, d’interdire cette représentation, a indiqué la préfecture, dans un communiqué.