Neuchâtel : Différences de traitement entre les manifestants

La Stiller Protest et la Grève pour l’avenir n’ont pas bénéficié des mêmes autorisations pour le parcours de leur défilé.

Les organisateurs de la Grève pour l’avenir font part de leur mécontentement. Vendredi dernier, lors de la manifestation qui a eu lieu dans toute la Suisse, les Neuchâtelois n’ont pas pu déambuler sur l’avenue du 1er-Mars, rapport ArcInfo. Comment expliquer que les participants de la Stiller Protest ont eu le droit d’emprunter cette artère principale? «Les parcours des défilés ne sont pas choisis en fonction de la cause défendue par les manifestants, mais par le nombre de personnes attendues, ainsi que le jour et l’heure prévus pour le défilé. Au départ, d’ailleurs, il n’était pas prévu que la Stiller Protest passe par l’avenue du 1er-Mars. Mais quand nous avons appris qu’il pourrait y avoir entre 4000 et 6000 personnes, et peut-être même davantage, il n’était plus possible de les faire passer par un axe plus étroit», répond le conseiller communal, Didier Boillat. Quant à la Grève pour l’avenir, elle a réuni environ 300 participants.