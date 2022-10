Hockey: Difficile soirée pour les Suisses de NHL

La partie entre Philadelphie et Nashville a parfaitement illustré le manque de réussite des Helvètes. Les Prédateurs que sont Nino Niederreiter (5 tirs) et Roman Josi (7) ont tiré en tout 12 fois sur la cage des Flyers, mais sans jamais allumer la lampe. Le capitaine a même vu 6 de ses envois être bloqués en défense!

Au final, les Pennsylvaniens se sont sauvés avec la victoire (3-1), grâce notamment à deux buts rapides de Kevin Hayes et Zack MacEwen. Roman Josi a passé la bagatelle de 29 minutes et 45 secondes sur la surface gelée.

Kevin Fiala et ses Los Angeles Kings n'ont pas connu meilleur sort. L'attaquant st-gallois a tiré au but une fois, passé plus de 18 minutes sur la glace, mais n'a pas trouvé la solution. Les siens ont courbé l'échine contre les Washington Capitals. Les joueurs de la capitale fédérale ont marqué tous leurs buts en l'espace de 11 minutes 30 dans l'ultime période.