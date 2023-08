Digestion: Ces 3 fruits donnent des gaz

Vous avez un repas prévu entre amis ou un rendez-vous amoureux? Alors vous devriez peut-être éviter de manger certains fruits avant. Selon Sas Parsad, nutritionniste britannique interrogé par «The Sun» le 20 août, la pomme, la poire et la pastèque sont les fruits provoquant le plus de flatulences.

À chacun sa sensibilité

«Ces fruits contiennent plus de fructose que les autres, explique l’expert. Notre corps peut avoir de la peine à décomposer ces hydrates de carbone. Ils vont donc se retrouver dans notre gros intestin où ils se mélangent aux bactéries présentes. Et cela produit des gaz.» Sas Parsad souligne néanmoins que, pour un même aliment, certaines personnes sont plus sensibles que d’autres: «Notre système digestif est unique. Nos colonies de bactéries intestinales, nos niveaux d’enzymes et nos sensibilités jouent tous un rôle dans la façon dont nous réagissons aux différents aliments. Ainsi, alors qu’une personne peut émettre des gaz discrètement, comme un murmure, une autre peut déclencher une symphonie de sons qui rendrait Beethoven jaloux», plaisante-t-il. Pour les pros de symphonies, le Britannique conseille de miser sur des petites portions afin de minimiser les risques de vents. Il conseille également de privilégier les fruits mûrs dont les sucres sont généralement mieux tolérés.