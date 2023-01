Commerce : Digitec Galaxus se montre transparent avec sa clientèle

Sous le «taux de recours en garantie», le commerçant en ligne indique à quelle fréquence les produits d’une marque ont présenté un défaut au cours des 24 premiers mois suivant l’achat. «Le taux de recours en garantie est un bon indicateur de la qualité des produits. Désormais, les consommateurs voient pour la première fois des statistiques fiables sur les défauts, qui complètent l’intuition, les examens d’experts et les évaluations de produits d’autres clientes et clients», détaille Zara Hegemann.

«Nous voulons que notre clientèle puisse prendre une décision d’achat aussi fondée et durable que possible. C’est pourquoi, en plus de nombreuses autres informations sur les produits, nous montrons par exemple l’évolution des prix des produits de notre assortiment ou des critiques de Youtubeurs», révèle Oliver Herren, Chief Innovation Officer de Digitec Galaxus. Objectif: avoir une «relation avec la clientèle encore plus honnête».