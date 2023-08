Digitec Galaxus va vous livrer le soir même, Zalando veut suivre

L’alimentaire, c’est moins évident

Digitec Galaxus n’a toutefois pas inventé la poudre. «Nous proposons la livraison le jour même depuis le lancement de Coop.ch en août 2001», dit la porte-parole Mélanie Grüter, et ce dans plusieurs zones du pays et via ses propres véhicules. La clientèle doit toutefois payer un supplément de 5 francs sur le prix de la livraison. Migros, qui travaille avec La Poste, permet une livraison pour le lendemain mais n’a pas encore sauté le pas de la livraison éclair. Ses délais de livraison dépendent du contenu du panier des clients. «Naturellement, le jour où ce sera possible, nous offrirons volontiers ce service», dit son porte-parole, Tristan Cerf.