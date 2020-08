Le monde brisé de «Mortal Shell» va mettre l’esprit et la résilience des joueurs à rude épreuve durant une quinzaine d’heures. Largement inspirée par la saga «Dark Souls» sur le fond comme sur la forme, cette aventure démarre dans un étrange monde dévasté, infesté de monstres. On y incarne un être décharné dont le but est de revêtir l’une des quatre armures (dotées chacune de ses propres compétences) d’anciens héros tombés au combat. On fouille ainsi la forêt de Falgrim pour découvrir de nouvelles zones et leurs boss respectifs, ainsi que des armes inédites. Cette exploration demande de l’adresse et une bonne gestion de l’endurance, ainsi que de la détermination si l’on veut esquiver au bon moment et déchaîner toute la puissance de l’avatar. Ce dernier peut être augmenté en récupérant des lueurs et du goudron.