Automobilisme: Dimanche compliqué pour Mortara

Edoardo Mortara (48, à g., ici dans la course de samedi) a vécu un week-end à oublier à New York. Jaguar Racing via Getty Images

Il était arrivé à New York avec cinq points d’avance sur le Belge Stoffel Vandoorne en tête du championnat du monde de Formule E, il quitte la Grande Pomme avec un retard de 11 longueurs sur ce même adversaire: le Genevois Edoardo Mortara (Venturi) a connu un week-end compliqué aux États-Unis.

Et un dimanche à oublier. Cinquième la veille d’une course qui s’était terminée avant terme après un accident qui avait impliqué quatre voitures (arrivée subite de la pluie), le Genevois s’est réveillé ce matin en apprenant qu’il avait été pénalisé de quatre rangs, pour infraction à la règle du «full course yellow». Explication: au moment de l’arrivée de la pluie, la direction de course a déclenché ce «drapeau jaune sur l’ensemble de la piste» –, les voitures étant dès lors limitées à 80 km/h. Mais Mortara qui, exactement au même instant, se battait pour rattraper miraculeusement sa Venturi qui venait de heurter le bord de la piste, n’a pas été en mesure d’activer le bouton qui limite cette fameuse vitesse.

Buemi seizième

Pire, lors des qualifications matinales, ce dimanche, sa Venturi connaissait un souci technique et, incapable de couvrir le moindre tour, le Genevois se voyait contraint de s’élancer du fond de la grille, précisément de la 21e place. Ne lui restait dès lors qu’à faire la course parfaite en termes de management de l’énergie, une mission réussie qui allait le mener à la dixième place (1 point), Mortara marquant le point supplémentaire du tour le plus rapide en piste.

Deuxième d’une course remportée par le Portugais Antonio Felix Da Costa, le Belge Stoffel Vandoorne reprend ainsi les commandes du championnat, avec 11 points d’avance sur le Romand et 16 sur le Britannique Mitch Evans. L’Aiglon Sébastien Buemi (Nissan), finalement cinquième de la course du samedi après la pénalité de Mortara, termine celle du dimanche au seizième rang.