Cinéma : Dimanche, faites-vous une toile pour une thune

Le 5 septembre 2021, c’est la Journée du cinéma Allianz. Toutes les places de cinéma sont à 5 francs, dans plus de 550 salles obscures de Suisse.

Pour la cinquième fois, après l’impasse obligée de 2020, la Journée du cinéma Allianz propose aux cinéphiles occasionnels ou assidus des places au prix unique de 5 francs, en partenariat avec 226 cinéma de Suisse et du Liechtenstein, soit plus de 550 salles.

Et il n’y aura que l’embarras du choix, puisque plus de 150 films en tous genres et pour tous les goûts, actuellement à l’affiche, seront disponibles. Fictions («France»), documentaires (« Cinq nouvelles du cerveau »), comédies («OSS 117») ou horreur («Candyman»), pour les grands (« Les fantasmes »), les petits (« Baby Boss 2 »), les fans de cinéma français

( «Kaamelott»…) ou américain («Reminiscence») et j’en passe…