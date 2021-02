Un mécanisme rodé

Il n’y a là rien d’illégal puisque les entreprises qui sont soumises au système d'échange de quotas d'émission et qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre grâce à des investissements reçoivent gratuitement des certificats d'émission à titre de compensation. Par exemple, une société qui réduit de moitié ses émissions à la fin de 2021 recevra en 2022 deux fois plus de quotas gratuits qu'elle n'en a réellement besoin et 150 % de ses émissions effectives en 2023. Les quotas excédentaires peuvent être revendus pour financer les coûts d'investissement. Et puisque aujourd’hui, une tonne de CO₂ se négocie à près de 40 francs alors qu’une année auparavant la tonne ne valait que 20 francs, ceci explique cela.