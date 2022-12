VILLE DE FRIBOURG : Diminuer les places de parc sans diminuer les… recettes

C’est un «cadeau» de début d’année qui ne va pas donner le sourire aux automobilistes de la ville de Fribourg. Dès le 3 janvier, parquer son véhicule sur le domaine public sera payant de 7h30 à 12h, puis de 13h à 19h30. Soit trente minutes plus tôt et une heure plus tard par rapport à la situation actuelle. «Le stationnement restera gratuit le dimanche et les jours fériés», a indiqué Jean-Charles Bossens, chef du Service de la police locale et de la mobilité.