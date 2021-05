Statistique : Diminution des naissances multiples après fécondation in vitro

La part des naissances multiples après fécondation in vitro était encore de 16% en 2016. Elle est descendue à 6% en 2019.

En 2019, 5993 couples ont suivi un traitement de procréation médicalement assistée par fécondation in vitro en Suisse. Ces traitements ont abouti à 2080 naissances. La part des naissances multiples après fécondation in vitro, qui était encore de 16% en 2016, est descendue à 6% en 2019. Quant au nombre de naissances vivantes par rapport au nombre de femmes traitées durant l’année civile considérée, il est passé de 30% en 2009 à 37% en 2019. Ce sont-là les principaux résultats publiés lundi par l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur la procréation médicalement assistée en 2019.

Changement de pratique

La loi révisée sur la procréation médicalement assistée (LPMA) est entrée en vigueur en 2017. Depuis, on observe un changement de pratique médicale en ce qui concerne les transferts d’embryons. Le transfert simultané de plusieurs embryons dans l’utérus est ainsi devenu de plus en plus rare. Les naissances multiples impliquant plus souvent des complications pendant l’accouchement ou la grossesse, leur recul constitue une évolution importante pour la santé des nouveau-nés.



Compte tenu de la durée d’une grossesse, les 2080 naissances enregistrées après les traitements pratiqués en 2019 sont survenues en 2019 ou en 2020. Le nombre de naissances comprend aussi bien les naissances vivantes, uniques ou multiples, que les mortinaissances. En Suisse, on a recensé 2204 naissances vivantes après fécondation in vitro en 2019.