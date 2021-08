Coronavirus - Diminution du QI: des patients disent souffrir de pertes de mémoire

via REUTERS

Pertes de mémoire et manque de concentration: un nombre grandissant de personnes disent souffrir de troubles cognitifs après avoir contracté le coronavirus. Une étude anglaise, publiée récemment dans la revue «The Lancet», affirme même que le Covid-19 affectent l’intelligence et peut provoquer une diminution du QI allant jusqu’à 7 points.

Dominique de Quervain, professeur à l’Uni de Bâle, rappelle que d’autres études ont déjà montré par le passé que la maladie pouvait provoquer des symptômes neurologiques sur le long terme tels que la perte du goût et de l’odorat, la fatigue ou encore les troubles de la mémoire. Ces déficits peuvent durer six mois et plus et sont constatés auprès de 10 à 30% des cas. Une étude d’Oxford laisse par ailleurs supposer qu’une infection au Covid-19 peut provoquer des modifications au niveau de la structure du cerveau. Selon Dominique Quervain, il est essentiel de miser sur la prévention via le vaccin.

«C’est une catastrophe»

Trois lecteurs, concernés par les problèmes cités plus haut, ont décidé de témoigner de leur expérience. Simon J., 40 ans, travaille en tant que serveur. Un métier pour lequel une bonne mémoire est indispensable. Or depuis avoir contracté le coronavirus, le Bernois peine à se rappeler des choses les plus simples. «Je n’arrive plus à me rappeler de rien. C’est une catastrophe. Après avoir contracté le virus en février de cette année, j’ai réalisé que ma mémoire à court terme en avait pris un coup. J’ai commencé à écrire des listes pour tout. Mais des fois, j’oublie même que j’ai écris une liste.»

Même son de cloche auprès de Béatrice O. L’Argovienne de 33 ans souffre elle aussi de problèmes de mémoire. Et comme pour Simon, cela a de graves répercussion sur son travail. «J’ai contracté le virus en septembre dernier et depuis j’oublie beaucoup de choses. Pourtant, la maladie n’a pas été si grave chez moi. J’étais secrétaire médical dans un institut de radiologie. J’ai commis plusieurs fautes à cause de ces problèmes de mémoire. Pour finir, on m’a virée. Le travail était assez stressant et exigeait une aptitude à pouvoir gérer plusieurs choses à la fois. Avant, cela ne me posait aucun problème. Je vais devoir trouver un emploi plus calme.»

Problèmes d’ouïe