Dimitri Payet (33 ans) a prolongé son contrat cet été avec Marseille, jusqu’en 2024. Selon son président, il a fait un très gros effort salarial. KEYSTONE

En raison de son attitude souvent nonchalante, quelquefois hautaine, Dimitri Payet (33 ans) ne laisse personne indifférent. Adulé par les uns, il est détesté par les autres. Lorsque ce ne sont pas par les mêmes, comme ce fut le cas lors de son passage en Premier League à West Ham.

Quoi qu’il en soit, le No 10 de l’Olympique de Marseille ne joue plus au football pour l’argent. Dans une interview accordée jeudi à RMC, dans l’émission «Top of the Foot», le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud est revenu sur les conditions de la prolongation de contrat de Dimitri Payet durant l’été 2020. Il n’a pas manqué de souligner que son joueur avait accepté une importante diminution de salaire.

Alors, Dimitri Payet «Marseillais pour la vie» comme cela était inscrit sur son maillot lors de la photo souvenir entre son entraîneur André Villas-Boas et son président Jacques-Henri Eyraud? Ou contraint de revoir ses ambitions à la baisse après des performances en dents de scie sur le terrain?

«Je veux saluer ce qu’a fait Dimitri Payet. J’ai entendu dire: «Payet, en fait, il a demandé deux ans de plus, mais il n’a fait que lisser son salaire». Ce n’est pas vrai. Le geste qu’a fait Dimitri Payet, c’est un geste exceptionnel, qui n’existe pas dans le football», a expliqué le dirigeant.

Eyraud en fait peut-être un peu trop

«Il y a de l’amour et des preuves d’amour. Un mec qui vient vous voir un jour et vous dit 'Ici c’est ma vie, c’est là où je veux terminer ma carrière', et qui accepte de diviser son salaire par deux cette année, puis 30% l’année suivante, ça n’existe pas. Il a laissé sur la table de l’argent, beaucoup d’argent. C’est un geste exceptionnel», a poursuivi sur les ondes Jacques-Henri Eyraud.

«Eyraud a une mission chaque jour c’est de nous prendre toujours un peu plus pour des cons… » Daniel Riolo, journaliste RMC