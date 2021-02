Grigor Dimitrov jouera son quatrième quart de finale en Grand Chelem mardi, le troisième à Melbourne. Mais le Bulgare avait du mal à apprécier juste après la balle de match tant il semblait ne pas comprendre ce qu’il venait de se passer. Trois petits sets, une roue de vélo et un Dominic Thiem qui « balance » presque la fin de partie (6 points marqués au troisième set), le scénario de ce huitième de finale était trop étrange pour totalement satisfaire Grigor Dimitrov (6-4, 6-4, 6-0) .

« Sur ce format en cinq manches, tout peut arriver. Je me sens bien, j’ai bien travaillé physiquement et j’étais prêt à batailler longtemps. Surtout que Dominic est un joueur extraordinaire, peut-être le meilleur actuellement. Alors je suis forcément très content d’être qualifié mais je suis surpris. » Surpris de retrouver en face de lui l’ombre de celui qui avait rendu une copie parfaite, vendredi, pour dompter la fougue de Nick Kyrgios au bout de cinq manches magnifiques.

Dominic Thiem a vai t-il contracté une blessure durant son empoignade contre l’Australien? C’est évidemment la question qui lui a été posée à sa sortie du court. Or l’Autrichien a tout tenté pour esquiver les explications. «Ma performance est le résultat de plusieurs facteurs. Q uelques petits soucis physiques , un mauvais jour et un adversaire très fort. Je ne veux pas détailler mes douleurs car elles ne doivent en aucun cas servir d ’ excuses . Peut-être que dans un meilleur jour, j’aurais réussi à les surmonter. Que voulez-vous: j e ne suis pas une machine . J ’aimerais bien mais ce n’est pas le cas . Et d ès que tu n’es pas à 100% face à deux joueurs de ce niveau, tu n’as aucune chance de t’en sortir.»