Lukita Maxwell a adoré bosser avec Harrison Ford

Getty Images via AFP

Lukita Maxwell joue la fille d’un psy aux méthodes hasardeuses dans la série comique «Shrinking», dès le 27 janvier 2023 sur Apple TV+. L’Américaine de 21 ans s’y frotte à Harrison Ford. Rien que ça. Comment présenter cette série et votre personnage d’Alice?

Jimmy (ndlr: joué par Jason Segel) est un psy qui a perdu sa femme et gère ça plutôt mal en donnant des conseils discutables à ses patients et en prenant ses distances avec sa fille. Alice aussi souffre de la mort de sa mère et aimerait se rapprocher de son père, mais il est dans son propre trip.



Vous donnez la réplique à Harrison Ford qui joue aussi un psy. Comment c’était de bosser avec lui?