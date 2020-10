L’an dernier, des dizaines, voire des centaines de milliers de citoyens ont été la cible du Ministère public vaudois. Et ce, sans en être au courant. C’est ce que révèle ce lundi la «Luzerner Zeitung», se référant au rapport annuel du Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Concrètement, les autorités de poursuites pénales ont non seulement recensé et enregistré la présence de toutes les personnes qui se sont retrouvées au mauvais moment, dans un endroit défini. Elles ont aussi pu vérifier à qui elles ont envoyé des SMS et avec qui elles ont téléphoné.