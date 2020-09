Dior ouvre la Fashion Week avec un défilé magistral

«We are all fashion victims» (Nous sommes tous des victimes de la mode). Ces mots inscrits en lettres majuscules sur une banderole tenue par un mannequin ont défilé mardi après-midi aux Tuileries, à Paris, où Dior présentait sa collection prêt-à-porter printemps-été 2021. Ce principe du slogan est récurrent dans la proposition de la directrice artistique des lignes féminines de la marque, Maria Grazia Chiuri. Dès son arrivée à ce poste en 2016, l’Italienne clame sur un T-shirt devenu culte «We should all be feminists» (Nous devrions tous être féministes) et collabore avec des femmes artistes. Pour ce show, elle a invité sa compatriote, Lucia Marcucci qui a conçu une série de 18 colonnes réalisées à la manière de vitraux.