Lausanne – Dioxines: neuf nouveaux sites sensibles contaminés

Des mesures avaient déjà été prises sur neuf lieux, suite à la découverte de la pollution aux dioxines. Cinq nouveaux sites sont apparus comme sensibles: les Collèges de la Sallaz et de la Rouvraie, la place de jeux de Clamadour, et les garderies de la Madelaine et de Beaumont. Des panneaux et des barrières seront installés, notamment pour empêcher les enfants d’ entrer en contact avec de la terre contaminée.