Insolite : Diplo a fait du surf en Valais

Le célèbre DJ américain, grand amateur de vagues, s’est arrêté à Sion, où il s’est offert une session de surf.

C’est un sacré coup de pub pour Alaïa Bay, où l’on surfe sur des vagues artificielles . Le DJ américain Diplo, qui s’est récemment fait refouler d’une soirée qu’il devait animer , s’est en effet arrêté à Sion (VS) pour tester l’infrastructure. La star des platines, suivie par six millions d’abonnés sur Instagram et par ailleurs grande fan de surf, a transité par notre pays pour se rendre au Futur Festival à Turin en Italie, où il s’est produit le samedi 2 juillet 2022.

«Je suis allé dans les Alpes pour le week-end. Apparemment, les Suisses ont troqué le Toblerone, les Ricola et l’horlogerie pour le surf et la descente de rivière avec des GoPro», a plaisanté Diplo sur Instagram. En plus d’avoir posté des clichés à Sion, où il s’est éclaté sur les vagues, l’Américain de 43 ans, tête pensante de Major Lazer, a visiblement été étonné de voir des gens se baigner dans le Rhin, visiblement du côté de Bâle, et filmer leurs exploits avec des caméras GoPro. Les images ont été likées plus de 40’000 fois depuis leur publication, le 3 juillet 2022.