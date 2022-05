Cannes (F) : Diplo refoulé d’une soirée qu’il devait animer

Le DJ américain a eu toutes les difficultés du monde à monter sur un yacht sur lequel il était pourtant attendu pour mixer. La séquence fait le buzz.

«J’ai été engagé pour jouer lors d’une soirée sur un yacht à Cannes. Mais la sécurité ne voulait pas me laisser entrer», a posté Diplo. Sur les images, on voit une femme tenter d’expliquer qu’il est bel et bien le DJ engagé pour animer la soirée. En vain. Une agente fait ensuite «semblant», selon les dires de l’Américain de 43 ans, de vérifier la liste des invités sur laquelle il n’était visiblement pas inscrit. «En plus, le bateau était vide. J’ai failli abandonner pour aller manger», a ajouté le producteur de «Lean On», plus de 1,6 milliard d’écoutes rien que sur Spotify. Le propriétaire du bateau, voyant du grabuge sur le quai, a fini par intervenir. Il est descendu du yacht et a expliqué tout sourire que Diplo pouvait passer. «Laissez-le rentrer», a-t-il dit à plusieurs reprises. «La prochaine fois, je m’ajoute moi-même sur la guest-list», a encore ironisé Diplo, qui a été accusé d’agression sexuelle.