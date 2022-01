Diplo joue lors d’une beach party amateure

Costa Rica : Diplo se produit lors d’une beach party amateure

Le célèbre DJ américain a joué les invités surprise pour une petite cinquantaine de personnes réunies sur une plage au Costa Rica.

On peut être un des DJ les plus populaires et célèbres du moment et toujours trouver du plaisir hors des grandes scènes et des gigas festivals. C’est, en résumé, ce qu’on pourrait déduire d’une série de vidéos postées par Diplo, ciblé par une plainte pour agression sexuelle retirée en juillet 2021 .

On voit l’Américain de 43 ans aux platines sur une plage au Costa Rica face à une cinquantaine de personnes. Il n’y a ni lightshow ni mur d’enceintes et encore moins de pyrotechnie alors que c’est souvent le cas lors des show du leader de Major Lazer. Diplo passe juste de la musique, via un ordinateur et un simple contrôleur. Cette installation des plus basiques a de quoi surprendre. «J’ai emprunté un petit contrôleur DJ et des écouteurs qu’on trouve dans les aéroports. J’ai parqué la Toyota juste derrière moi et j’ai allumé les lumières. Aucune grosse production si ce n’est le coucher du soleil et la pleine lune», a raconté le DJ en légende de ses vidéos. L’auteur d’une ribambelle de tubes dont le fameux «Lean On» a ajouté: «Ce sont des nuits comme celles-ci qui me rappellent pourquoi je fais ce métier en premier lieu».