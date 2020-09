Asie : Diplomates punis par Pékin: Washington parle d’escalade

La Chine a décidé d’imposer des mesures à l’encontre des diplomates américains sur son territoire. Washington proteste.

Les États-Unis ont qualifié samedi d’«escalade» la décision de Pékin d’imposer des restrictions aux diplomates américains présents en Chine. Les autorités chinoises répondaient à des mesures prises par Washington au début du mois. Elles exigent notamment une pré-notification de réunion pour les citoyens américains et leurs familles travaillant pour des organisations internationales en Chine.

Pékin n’a pas précisé la nature «des restrictions aux activités des ambassades et des consulats américains en Chine, y compris du consulat américain à Hong Kong et de son personnel», comme l’a énoncé vendredi dans un communiqué un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères.

Réciprocité

Toutes ces décisions interviennent sur fond de vive détérioration des relations entre la Chine et les États-Unis, rivaux dans les sphères économique et technologique et qui s’opposent sur une multitude de sujets (Hong Kong, droits de l’homme, technologies, Ouïghours, crise du coronavirus notamment).