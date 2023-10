Diplomatie: A Pékin, Xi Jinping fustige la «confrontation de blocs»

Le président chinois Xi Jinping a dénoncé mercredi la «coercition économique» et «la confrontation de blocs», à l’ouverture à Pékin du troisième forum des Nouvelles routes de la soie, auquel participe son allié russe Vladimir Poutine. «Nous nous opposons aux sanctions unilatérales, à la coercition économique, au découplage et à la réduction des liens» économiques, a déclaré le dirigeant dans un discours.

Pékin ne va pas s’engager dans «une confrontation idéologique, des jeux géopolitiques ou une confrontation de blocs», a assuré Xi Jinping mercredi. «Voir le développement des autres comme une menace et l’interdépendance économique comme un risque ne va pas améliorer la vie de chacun, ni le faire se développer plus vite», a-t-il ajouté.

«Coopération équitable»

Dans son discours, Xi Jinping a défendu les Nouvelles routes de la soie, vaste projet d’infrastructures porté par Pékin dans une centaine de pays, affirmant qu’elles vont «apporter un nouvel élan à l’économie mondiale». «Les Nouvelles routes de la soie visent à renforcer la connectivité en termes de politiques, d’infrastructures, de commerce, de finance et entre les peuples, et à apporter un nouvel élan à l’économie mondiale», a-t-il déclaré.

«Nous pensons fortement que seule la coopération gagnant-gagnant peut permettre de faire des choses et de les faire bien», a ajouté Xi Jinping. Et «la Chine est disposée à approfondir la coopération avec les partenaires des Nouvelles routes de la soie».

Entretien Poutine-Xi

Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés mardi soir à une cérémonie ouvrant le sommet, se serrant la main et échangeant quelques mots. Ils ont aussi pris part à une photo de groupe avec d’autres dirigeants. Un entretien entre les deux chefs d’État est programmé mercredi, au moment où la guerre fait rage entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Les deux hommes «discuteront de manière amicale et franche (…) des problèmes urgents de la coopération pratique bilatérale et de l’ordre du jour international», a expliqué le Kremlin. Les pays occidentaux ont majoritairement soutenu Israël depuis le 7 octobre, date à laquelle des combattants du Hamas ont franchi la frontière entre la bande de Gaza et l’État hébreu pour massacrer plus de 1400 personnes – pour la plupart des civils.