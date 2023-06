Cuba et Russie envisagent des projets «technico-militaires» conjoints

Cuba et Russie, en plein rapprochement économique et diplomatique, vont développer des projets conjoints dans «le domaine technico-militaire», a annoncé, mercredi, la presse officielle cubaine, alors que le ministre de la Défense de l’île est en visite à Moscou.

«Allié le plus important dans la région»

Le quotidien d’État a précisé que le ministre russe avait souligné que «Cuba avait été et restait l’allié le plus important de la Russie dans la région» latino-américaine, et a proposé à son homologue cubain un «rapprochement plus important» entre les deux ministères. «Je propose d’aborder en détail tous les projets existants et prometteurs dans le domaine militaire», a ajouté Sergueï Choïgou, cité par l’agence de presse russe Spoutnik. La visite du ministre cubain intervient dans un contexte d’intense rapprochement économique et diplomatique entre les deux pays.