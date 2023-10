Diplomatie: Joe Biden incite Pékin à «relever ensemble les défis mondiaux»

Les deux grandes puissances rivales, qui se livrent une compétition acharnée mais assumée, se doivent de «gérer leur relation de manière responsable et de maintenir les lignes de communication ouvertes», a dit Joe Biden à son hôte selon un communiqué de la Maison-Blanche. «Il a insisté sur le fait que les États-Unis et la Chine devaient œuvrer ensemble pour relever les défis mondiaux», a ajouté le texte.

Selon un haut responsable américain, Washington a notamment pressé Pékin de jouer un «rôle plus constructif» afin d’éviter une escalade du conflit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas, en jouant de ses relations avec Téhéran pour appeler «au calme».

Prochaine visite?

Au total, il aura eu plus d’une «dizaine» d’heures d’entretiens y compris avec le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le secrétaire d’État Antony Blinken jeudi et vendredi, des échanges qualifiés par la partie américaine de «francs, candides et en profondeur».