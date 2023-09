Joe Biden sort le grand jeu afin de séduire les îles du Pacifique

Un match de football américain, de nouvelles ambassades et des aides diverses et variées: Joe Biden sort le grand jeu pour les dirigeants des îles du Pacifique, espérant les arracher à la force d’attraction de la Chine. Le président américain organise lundi et mardi le deuxième «Sommet des Etats-Unis et du Forum des îles du Pacifique», quasi un an jour pour jour après la première édition, qui avait aussi eu lieu à Washington. L’exécutif américain doit annoncer à cette occasion, selon de hauts responsables, une empreinte diplomatique plus forte, des projets d’infrastructure, et une coopération maritime renforcée, pour lutter en particulier contre la pêche illégale.