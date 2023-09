La Chine espère approfondir ses liens avec la Corée du Nord

«Cette visite sera assurément couronnée de succès et favorisera l’approfondissement et le développement des relations» entre la Chine et la Corée du Nord, a assuré devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning. Les deux pays «ont toujours maintenu une tradition d’échanges amicaux», a-t-elle souligné.